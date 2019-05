Handelsoorlog VS-China – Washington beschuldigt China ervan beloftes niet na te leven

De topadviseurs van de Amerikaanse president Donald Trump hebben China ervan beschuldigd terug te komen op beloftes die het land heeft gemaakt om een einde te maken handelsoorlog met de VS. Dat berichten Amerikaanse media. “De voorbije week hebben we een uitholling gezien van de beloftes van China, ik zou spreken over een terugtrekking van de beloftes die ze hebben gemaakt”, verklaarde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer aan de Wall Street Journal.

Lighthizer zei aan journalisten dat de VS vanaf vrijdag zullen beginnen met de implementatie van een stijging van de tarieven op Chinese goederen die samen 200 miljard dollar waard zijn. Het gaat om een stijging van 10 tot 25 procent.

Zijn uitspraken komen nadat Trump zondag eerder in een tweet had gehekeld dat de gesprekken “te traag” verlopen en dat de Chinezen aan het proberen zijn om te heronderhandelen. China lijkt verrast te zijn met de zet van de Amerikanen, maar beide landen zeggen dat de geplande gesprekken donderdag en vrijdag in Washington zullen doorgaan.

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin was de bezorgdheid vorige week ontstaan toen hij en Lighthizer in China waren voor onderhandelingen. “We gaan niet terugkomen op documenten waarover al onderhandeld is”, verzekert Mnuchin.

bron: Belga