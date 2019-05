In Blagnac nabij Toulouse zijn alle vrouwen die door een tiener waren gegijzeld weer op vrije voeten, zo verluidde dinsdagavond uit politiebron. De drie overblijvende gegijzelden kwamen even voor 21.00 uur vrij, aldus de lokale krant La Dépèche du Midi.

De gijzelnemer was in december opgepakt tijdens een betoging van de “gele hesjes” en noemde zichzelf de “gewapende arm van de gele hesjes”, aldus meerdere Franse media.

Bron: Belga