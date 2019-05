Genk-spits Ally Samatta neemt Ebbenhouten Schoen in ontvangst

Topschutter Mbwana Ally Samatta heeft vandaag in de Luminus Arena in Genk de 28e Ebbenhouten Schoen in ontvangst genomen. De Ebbenhouten Schoen beloont de beste voetballer uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League. Samatta werd maandagavond verhinderd voor het gala in het Birmingham Palace in Anderlecht. De prijs werd er in ontvangst genomen door zijn ploegmakker bij Racing Genk, Dieumerci Ndongala. Vandaag kreeg de 26-jarige spits de Ebbenhouten Schoen in de eigen Luminus Arena dan toch persoonlijk overhandigd.

“Dit betekent veel voor mij. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie en iedereen die achter mij staat. Ik ben blij dat ik vandaag hier ben, maar zonder mijn team zou ik zoiets nooit kunnen bereiken. Ik voel dat ik het hele team achter mij heb en we alles samen doen”, zei Samatta. “Er is veel talent in de competitie. Ik ben dus heel blij voor mezelf en voor mijn club.”







De Tanzaniaanse spits concentreert zich op de titelstrijd en zit nog niet met een transfer in zijn hoofd. “Ik ben trots dat mijn harde werk en opofferingen eruit zijn gekomen. Ik doe mijn best om te zijn waar ik vandaag ben”, stelde Samatta. “Ik denk nu gewoon aan het afwerken van de competitie en het helpen van het team, niet aan wat het volgende zal zijn.”

Samatta zit dit seizoen in alle competities aan 32 treffers. In de Jupiler Pro League trof hij al 23 keer raak, waarvan drie keer in Play-off 1. Samatta vormt zo een zeer belangrijke pion in het elftal van coach Philippe Clement, dat op drie speeldagen van het einde van de play-offs dicht bij de titel staat.

Op dit moment is de Genkse aanvalsleider eigenaar van de Gouden Stier, maar de topschutter stelt de landstitel voorop. “Als het zo moet zijn dat we wel kampioen worden maar ik geen topschutter wordt, dan teken ik daar direct voor en zal ik niet teleurgesteld zijn. Als het allebei is, zal ik heel gelukkig zijn”, legde Samatta uit. “Ik stap het veld op met mijn teammaats om de wedstrijd te winnen. Ik probeer het team daarbij te helpen: als ik scoor, is dat een bonus.”

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste voetballer van Afrikaanse origine uit de Belgische competitie. Het referendum werd in leven geroepen door de vzw African Culture Promotion en RTL-TVi. De jury bestaat onder andere uit de trainers uit de nationale afdelingen, leden van de Belgische sportredacties (geschreven en audiovisuele pers) en leden van een erejury, voorgezeten door voormalig Anderlecht-verdediger Georges Heylens.

bron: Belga