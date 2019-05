David Ferrer stelt afscheid nog even uit

David Ferrer (ATP 144) is nog niet op tennispensioen. De Spaanse veteraan verraste vandaag op het Masters 1.000 van Madrid (6.536.160 euro) in de eerste ronde zijn landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP 21). Hij haalde het met 6-4, 4-6 en 6-4 na 2 uur en 37 minuten. Ferrer had vooraf aangekondigd dat het Mutua Madrid Open zijn laatste optreden zou worden. De 37-jarige Spanjaard kreeg een wildcard voor het prestigieuze graveltoernooi in eigen land. Hij neemt het woensdagavond in de tweede ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 4), de titelverdediger in Madrid.

Met David Ferrer verdwijnt deze week een grote naam van de ATP Tour. Tussen 2002 en 2017 speelde hij 52 finales van ATP-toernooien en trok daarin 27 keer aan het langste eind. Zijn mooiste individuele eindzege behaalde hij in 2012 op het Masters 1.000 van Parijs. Met Spanje won hij ook drie keer de Davis Cup (in 2008, 2009 en 2011).







Ferrer pakte nooit een grandslamtitel maar was in 2013 wel verliezend finalist op Roland Garros tegen Rafael Nadal. Op de Australian Open en de US Open bereikte hij twee keer de halve finales, op Wimbledon twee keer de kwartfinales. In 2007 verloor Ferrer de finale van de ATP Masters tegen Roger Federer. Zijn hoogste ranking haalde Ferrer in juli 2013. Hij stond toen op nummer drie.

bron:Â Belga