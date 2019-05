Btw-carrousels kosten Europa 50 miljard euro

De Europese lidstaten verliezen elk jaar 50 miljard euro aan criminele bendes die btw-carrousels organiseren. In België zijn de jongste maanden carrousels met occasiewagens en met sanitair materiaal blootgelegd. Dat blijkt vandaag uit ‘Grand Theft Europe’, een journalistiek onderzoek van media uit de 28 lidstaten van de Europe Unie, waaronder De Tijd. In ons land draaide jarenlang een btw-carrousel met leveringen van sanitair materiaal zoals kranen en verwarmingsketels. Zo konden de fraudeurs het materiaal 10 procent goedkoper verkopen aan onafhankelijke doe-het-zelfzaken. Ze haalden hun winst uit de 21 procent btw die ze op zak staken en nooit afdroegen. Er loopt intussen een gerechtelijk onderzoek. Een andere btw-carrousel draaide rond de internationale handel in occasiewagens.

Maar er zijn alweer nieuwe btw-carrousels in de maak, klinkt het. In meerdere Europese lidstaten, waaronder België, zijn er signalen dat grote btw-carrousels de handel in groene stroom viseren.







Elke drie maanden zijn er in ons land 15 nieuwe ‘aanvallen’ met btw-carrousels. “De BBI is al jaren bezig met het droogleggen ervan. Met resultaat: de btw-carrouselfraude is fors gedaald”, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld).

bron: Belga