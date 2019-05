Brussel-Noord – Net Brussel gaat personeelsleden vaccineren tegen hepatitis A en B

Het gewestelijk agentschap voor netheid Net Brussel gaat zijn personeelsleden die het afval verzamelen in het Brusselse Noordstation laten inenten tegen hepatitis A en B. Dat meldt de krant La Dernière Heure en is bevestigd door Etienne Cornesse, woordvoerder van het agentschap. Het gaat om een tiental werknemers. De maatregel is preventief. Er is nog geen enkele besmetting vastgesteld bij het personeel. De personeelsleden zullen ook uitgerust worden met beschermende kledij, om elk risico op besmetting te voorkomen.

Cornesse verklaart de beslissing door de smerigheid in het Noordstation, waar de situatie de laatste tijd achteruitgegaan lijkt. “Rekening houdend met bepaalde informatie willen we elk risico vermijden voor ons personeel”, klinkt het. De ngo Dokters van de Wereld heeft evenwel verzekerd dat de gezondheidssituatie in het station onder controle is.

Het Laatste Nieuws maakte eerder deze week gewag van gevallen van schurft, tuberculose en malaria bij een groep transitmigranten die in het station verblijft. Buschauffeurs van De Lijn beslisten vorig weekend om niet langer te stoppen in het station.

bron: Belga