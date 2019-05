VIDEO. Zwijn wordt omsingeld door 7 leeuwen, maar leert hen een lesje

Een knobbelzwijn is door het oog van de naald ‘gelopen’ toen zeven leeuwen hem stiekem omsingelden. Usain Bolt is er niets tegen…

De Amerikaanse schrijfster Dana Atkinson was onlangs in het Krugerpark in het noordoosten van Zuid-Afrika toen ze een behoorlijk straf tafereel voor haar ogen zag afspelen.

Sprintje van jewelste







Een knobbelzwijn, net zoals Pumbaa in ‘De Leeuwenkoning’, is op zoek naar wat verfrissing en komt een plasje water tegen. Terwijl hij rustig drinkt, wordt hij omringd door maar liefst zeven leeuwinnen. Als hij doorheeft welk gevaar er nadert, zet hij een sprintje in waar menig topatleet alleen van kan dromen. Negen levens, dit dappere zwijn.