UNO wil niet dat we nog langer valsspelen

Iedereen heeft het geliefde kaartspel UNO op zijn minst al een keer in zijn leven gespeeld. Ondanks dat de regels voor zich lijken te spreken, is er eentje over de ‘+4’-kaart die vrijwel iedereen aan zijn laars lapt. De makers hebben daarom nu voor eens en voor altijd helderheid geschept, maar die toelichting stuit op veel onbegrip.

UNO heeft bekendgemaakt dat je geen ‘+2’-kaart mag inzetten als er al een ‘+4’-kaart op tafel ligt. En dat is behoorlijk bijzonder, aangezien zowat elke speler dat doet om zijn of haar vel te redden. Volgens de officiële spelregels moet je vier kaarten trekken en een beurt overslaan. Een ‘+2’-kaart opleggen zodat de volgende speler zes kaarten moet trekken, is dus absoluut niet toegestaan.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) 4 mei 2019