Rugbyspelers op de Mount Everest breken wereldrecord voor hoogste rugbywedstrijd ooit

Een groep rugbyspelers, waaronder voormalige internationals, heeft een liefdadigheidswedstrijd gespeeld op de Mount Everest. Op 6.731 meter namen twee teams het tegen elkaar op, waarmee ze het wereldrecord verbroken hebben.

De wedstrijd vond plaats op de East Rongbuk Glacier, nabij het Advanced Base Camp van de Mount Everest op 6.731 meter hoogte. Om deel te nemen aan het rugbypotje leden de spelers aan chronische hoogteziekte, vermoeidheid en uitputting.







Maar de wedstrijd bracht wel meer dan £250.000, of zo’n 290.000 euro, op voor Wooden Spoon. Dat is een liefdadigheidsinstelling die gehandicapte en achtergestelde kinderen ondersteunt door middel van rugby.

Gelijkspel

Onder andere voormalig Wales international Shane Williams nam deel aan de zeven-tegen-zeven rugbywedstrijd. Williams, die een van de teams aanvoerde, zei: “Het was de meest spectaculaire setting ter wereld voor een rugbywedstrijd, in de meest barre omstandigheden. Het spel was ongelooflijk zwaar. Als je tijdens de wedstrijd rende, duurde het 10 minuten om te herstellen”, vertelt de kapitein aan Sky News. “Maar iedereen ging er 100% voor en er werd geweldig rugby gespeeld. Ik kan het team niet genoeg prijzen.” De wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 5-5.