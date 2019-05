Dame op leeftijd steelt tuinkabouters en bloempotten voor in haar eigen tuin

In Zwevegem heeft een 70-jarige vrouw maanden lang tuinattributen gestolen. Ze riskeert een fikse geldboete en twee maanden cel. De West-Vlaamse gaf wel onmiddellijk de feiten toe en beweert dat ze er zelf niets aan kon doen.

Ondanks dat ze maanden aan een stuk de buurt beroofde duurde het lang tot de vrouw uit Zwevegem eindelijk gevat werd. Camerabeelden registreerden hoe ze op een nacht in mei 2017 bij een lokale bakkerij twee bloembakken stal. De bakker, die wakker was, probeerde de diefstal nog te verhinderen maar tevergeefs. Waarschijnlijk zette de vrouw daarom twee dagen later de bloembakken terug met een briefje waarin ze zich verontschuldigde.







De politie identificeerde de dievegge zonder al te veel speurwerk. Dat was ook niet nodig, want al de gestolen ornamenten stonden mooi uitgestald in haar tuin. Tuinbeeldjes, bloempotten, een tuinkabouter, zelfs enkele waarvan nog niet eens aangifte van diefstal was gedaan. Ze biechtte alles meteen op toen ze voor de rechter van Kortrijk stond.

Kwade bedoelingen

“Ik heb het gedaan”, gaf ze bewust toe. “Maar vraag me niet waarom. Ik weet het gewoon niet. Het was precies alsof ik het moest doen, het is een ziekte.” Ondertussen is ze naar eigen zeggen de kleptomanie verleerd. “Ik had eigenlijk geen kwade bedoelingen en verborg de gestolen spullen ook niet”, zei ze volgens Het Laatste Nieuws tegen de rechter. “De meeste plaatste ik gewoon in m’n tuin, zichtbaar voor iedereen. U mag mij straffen zoals u wil.” Het vonnis volgt op 3 juni.