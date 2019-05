Netflix heeft eindelijk z’n zwakste punt aangepakt

Er waren wat tijd en getouwtrek voor nodig, maar Netflix heeft eindelijk wat gedaan aan z’n zwakste punt. Sinds de release van het tweede seizoen van ‘Stranger Things’ bestond er immers nogal wat discussie over de geluidskwaliteit. De beeldkwaliteit van de streamingdienst stond al buiten kijf en sinds 1 mei geldt hetzelfde voor het geluid.

De problematiek kwam aan het licht nadat de broers Duffer, de mannen achter ‘Stranger Things’, een verschil opmerkten tussen hun productie en de versie op Netflix. Het ging weliswaar om een subtiliteit, maar voor echte kenners was het onmiskenbaar. Het leek haast alsof er een dun laagje over het origineel werd gelegd, zodat alles meer gedempt en vlakker klonk.

Studiokwaliteit







Netflix besloot om daar iets aan te doen en sinds 1 mei is de geluidskwaliteit er dan ook sterk op vooruitgegaan. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een algoritme dat al toegepast werd op de beelden zelf. Die passen zich namelijk aan aan de snelheid van het internet om het beste resultaat te garanderen. Nu wordt diezelfde techniek toegepast op het geluid. De bitsnelheid ligt sinds 1 mei tussen 192 en 640 Kbits per seconde. Premium-abonnees die beschikken over een Atmos-uitrusting kunnen zelfs 768 Kbits per seconde halen. Op termijn wil Netflix zo geluid van studiokwaliteit aanbieden aan alle abonnees.