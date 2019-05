McDonald’s België breidt veggie-assortiment uit

Binnenkort kan elke vegetariër onbezorgd zondigen bij McDonald’s. De fastfoodketen breidt zijn vegetarisch aanbod uit na het succes van de ‘Make it Veggie’-campagne. Klassiekers zoals de Happy Meal en Chicken McNuggets krijgen nu dus een vegetarische equivalent.

De vegetarische burger is in opmars. Recent nog legden supermarkten Delhaize en Albert Heijn de nieuwe Beyond Burger in de rekken en maakte de Impossible Burger zijn intrede in het Amerikaanse assortiment van de fastfoodketen Burger King. Nu springt ook McDonald’s mee op de kar. Vanaf vandaag vind je in de Belgische vestigingen onder andere de Veggie Deluxe, Veggie Nuggets en de McVeggie terug. De vegetarische burger is een zachte gepaneerde filet op basis van zuivel, zeewier en vezels. De nuggets zijn een kleine versie hiervan. Verder worden de vegetarische producten zonder bewaarmiddelen, kleurstoffen of articifiële aroma’s bereid en gefrituurd in een aparte pan in 100% plantaardige olie.

Toenemende vraag







Uit een recente studie van de vzw EVA uit 2018 blijkt dat de helft van de Belgen zijn of haar vleesconsumptie vermindert. Die evolutie ontging ook McDonald’s België niet. De fastfoodketen lanceerde twee jaar geleden het ‘Make It Veggie’-concept waarmee je een veggie versie kon bestellen van sommige McDonald’s-producten. Dat viel in de smaak bij het publiek en door de toenemende vraag besliste de keten volledig in te zetten op veggie. Klassiekers zoals de Chicken McNuggets krijgen zo gezelschap van een vegetarische versie op de menukaart.