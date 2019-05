Kat Kerkhofs: “Zielig dat mannen moeite moeten doen om niet naar mijn borsten te kijken”

Programmamaakster Kat Kerkhofs heeft een lichaam om u tegen te zeggen, maar ook zij werkt daaraan. Op haar manier, want ze wil nog genoeg kunnen genieten van een hapje en een drankje. Ze heeft nu een fitnessboek uitgebracht met al haar tips.

Voetballersvrouwen zien er vaak erg goed uit, en doen dan ook veel moeite om hun mooie looks te behouden. Ook de vrouw van Dries Mertens, Kat Kerkhofs, wil er goed uitzien, maar probeert een gezonde middenweg te vinden zodat ze ook nog voldoende van het leven kan genieten.

Rondingen niet wegsteken







In haar fitnessboek ‘Body Goals’ helpt ze mensen om zich fitter, strakker en gezonder te voelen zonder daarin in overdrive te gaan. “Met ‘Body Goals’ kan je eerst testen welk sporttype je bent, en aan de hand daarvan kies je een van de drie basisschema’s om je fitter, strakker en gezonder te voelen. Voor wie nog een stapje verder wil gaan, selecteerden we zes body goals. Van bikiniproof over trainen voor een loopevent tot een mooie ronde poep. Dat laatste vinden veel mannen heel sexy – ook die van mij, ja. (lacht) Met dank aan Kim Kardashian. Maar ik vind het een goede evolutie dat je als vrouw je rondingen niet meer moet wegsteken. Ik wil wel een beetje afgetraind zijn, maar niet te veel offers brengen. Daarvoor geniet ik te veel van het leven. Een strikt voedingsplan volgen en niets drinken: dat is het mij niet waard”, vertelt ze in Story.

Giraffen met perfecte maten

De 30-jarige programmamaakster noemt zich geen typische voetballersvrouw met de perfecte maten. Daar streeft ze ook niet naar. “In de pers zal ik inderdaad nooit omschreven worden als sexy babe. Maar er zijn nog voetballersvrouwen als ik, hoor. Natuurlijk bestaan die WAG’s ook. Op feestjes kom ik ze soms tegen, die giraffen met perfecte maten, zoals ik hen noem. Dan neem ik me voor om een broodje minder te eten bij de soep, maar tegelijk vind ik het vooral belangrijk om realistisch te blijven over mezelf. Ik weet wat ik kan, wat beter moet en wat ik ervoor wil opgeven”, klinkt het.

Kijken naar borsten

Op de MIA’s in februari viel Kat op met haar jurk met diep decolleté. Ze koos bewust voor die sexy jurk omdat ze vindt dat vrouwen zichzelf mogen tonen, al schrikt ze soms nog van de reacties van mannen. “Geloof me: op voorhand zijn er véél foto’s heen en weer gestuurd met mijn omgeving. Kan dit wel? Het was een gedoe. (lacht) Maar ik ben geen preutse, ik vind dat je jezelf mag tonen. Ik vond het wel een beetje zielig om te merken dat veel mannen moeite moesten doen om niet naar mijn borsten te kijken terwijl ze met me praatten. Anderzijds zou ik het ook wel erg vinden mocht ik nooit meer versierd worden. Die bevestiging als vrouw is soms gewoon fijn”, legt ze uit.