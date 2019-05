IN BEELD. Body positivity troef in nieuwe swimwear campagne van H&M

De tijd dat alle modellen een maatje 34 hadden, ligt achter ons. 2019 is nu al het jaar van de body positivity en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Een vetrolletje hier, een litteken daar: alle lichamen mogen er zijn en verdienen aandacht. Daar sluit ook H&M zich nu bij aan in de nieuwe swimwear campagne.

De foto die de Zweedse kledingketen op Instagram plaatste om de nieuwe collectie aan te kondigen, verzamelde op een dag tijd al meer dan 800.000 likes. Geen overmatig afgetraind lichaam, maar een vrouw van vlees en bloed toont vol overtuiging de nieuwste bikini. De reacties op de Instagrampost zijn overweldigend positief en mensen vragen om meer. Meer “echte” lichamen, meer diversiteit en vooral minder bewerkte foto’s.







Uit het leven gegrepen

En het blijft gelukkig niet bij dat ene kiekje dat we op Instagram te zien kregen. De hele campagne wordt gedragen door een resem vrouwen, allemaal met een ander maatje. Voor de verandering wordt er geen onderscheid gemaakt tussen “dik” en “dun”, maar staan alle vrouwen door elkaar. Maatje 34 langs 50, zoals dat ook in het dagelijkse leven het geval is. De Nederlandse Jill Kotleve is het gezicht van de campagne en dat is niet toevallig. Zij pleit op Instagram al lang voor meer body positivity. Geniet vooral van de beelden en laat dit een voorbeeld zijn voor heel wat andere merken, waar diversiteit nog ver te zoeken is.