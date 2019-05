Halotherapie is een verademing voor astmapatiënten

Zout is lekker op je frietjes, maar wist je dat het niet enkel in de keuken, maar ook in de wellness wordt gebruikt? Halotherapie, oftewel zouttherapie, zit in de lift in hippe steden als New York en Londen omdat het afrekent met eczeem en een moeilijke ademhaling.

Bij halotherapie wordt het natuurlijke microklimaat uit de mediterrane zoutgrotten nagebootst in een zogenaamde zoutkamer. Je ligt gedurende 50 minuten in een kamer waarvan de muren, het plafond en de vloeren bekleed zijn met minerale zoutstenen en -korrels. Bovendien wordt er tijdens je sessie in de zoutkamer medicinaal zout verneveld.

Goede nachtrust







Het zout is een ware verademing voor je luchtwegen. Het maakt het slijm los, waardoor je vrijer kan ademhalen. Dat helpt niet alleen astmapatiënten of snurkers, maar ook bij een verkoudheid of een rokershoest kan een sessie halotherapie soelaas bieden. Daarnaast is zout ook lief voor je huid. Ontstekingen in de huid nemen af waardoor de huid kalmeert en beter kan herstellen bij bijvoorbeeld eczeem of psoriasis. Ten slotte betekent een uurtje in de zoutkamer ook een boost voor je immuunsysteem en zou je er beter door slapen.

Halotherapie is 100% natuurlijk en is dus ideaal voor astmapatiënten die bijwerkingen krijgen van medicatie. Om alle geneeskrachtige effecten mee te krijgen, moet je wel verschillende sessies in een zoutkamer boeken.

Een verblijf in een zoutkamer is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook heel relaxerend. Je ligt met je tenen in het zout te woelen terwijl infraroodstralen de kamer gezellig opwarmen en je spieren ontspannen.

Ook in België vind je zoutkamers. In Thermae Boetfort en Thermae Grimbergen kan je halotherapie combineren met een bezoek aan de spa.

www.thermae.com