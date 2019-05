Een Belg op tien eet minstens tweemaal per week fastfood

Gezond eten komt steeds meer in de belangstelling te staan. We worden om de oren geslagen met zogenaamde “healthy snacks”, “cold pressed juices” en diëten allerhande. Toch blijkt het voor heel wat Belgen nog moeilijk om fastfood volledig af te zweren. We staan niet voor niets bekend om onze overheerlijke frietjes, toch?

Maandag 6 mei vierden we de Internationale Anti-Dieetdag en het sociale platform Twoo vond daarom dat het tijd was om te peilen naar de eetgewoontes van de Belg. Zo’n 2.000 mensen namen deel aan de enquête. Daaruit bleek dat we enerzijds steeds meer belang hechten aan gezonde voeding, maar dat we het anderzijds moeilijk vinden om fastfood volledig af te schrijven.

Healthy healthy







Wie weleens een rondje door de boekenwinkel heeft gedaan, kan er niet onderuit. De rekken worden bedolven onder de “healthy” kookboeken. Ze vertegenwoordigen een bredere maatschappelijke tendens: maar liefst acht op de tien Belgen proberen om gezonder te eten. En we zoeken dezelfde eigenschappen in onze partner. Voor 57,1% zijn slechte eetgewoontes een absolute afknapper.

Hoewel we heel wat inspanning leveren op het gebied van gezonde voeding, blijkt dat niet genoeg. 25,7% van de vrouwen en 18,7% van de mannen vinden dat ze nog steeds niet genoeg doen. En dat hoewel ze heel wat tijd steken in voeding, lichaamsbeweging en zelfzorg. In onze huidige maatschappij, waarin sociale media zoals Instagram veel aandacht opeisen, is het makkelijk om te denken dat iedereen het beter doet dan wijzelf.

Fastfood

Goed, we doen dus ons best om gezond te eten en te leven. Toch is het niet zo dat iedereen ernaar streeft om helemaal “healthy” te zijn. 10,3% van de Belgen geeft bijvoorbeeld aan nooit met verse ingrediënten te koken omdat dat te veel tijd vergt. En fastfood heeft nog steeds een belangrijke plek in ons hart. Driekwart van de Belgen vindt fastfood lekker – een frietje van tijd tot tijd moet kunnen – en een op de tien Belgen eet het minstens tweemaal per week. Zit jij in hetzelfde schuitje? Dan is het wellicht aan te raden om je dieet eens te herzien…