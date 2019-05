Brit loopt wereldrecord van 827 kilometer op loopband

Jamie McDonald mag een nieuw wereldrecord achter zijn naam schrijven. Hij liep maar liefst 827 kilometer op een loopband in slechts een week tijd. Enkele jaren geleden verbrak de Brit al het record van de langste tijd non-stop fietsen op een hometrainer.

Run, Jamie, run! Deze keer was het niet Forrest Gump die non-stop liep, maar wel de Brit Jamie McDonald. Hij rende op zijn loopband maar liefst 827 kilometer in slechts een week tijd. Dat is goed voor een nieuw wereldrecord. Hij legde de afstand af in zijn woonplaats in Gloucester waar hij werd aangemoedigd door honderden supporters.

Twintig uur lopen, drie uur slaap







Om het vorige record van de Braziliaan Marcio Villar te breken moest de Brit elke dag minstens 117,5 km afleggen. Dat betekende een dagelijkse loopsessie van twintig uur en maar twee tot drie uur slaap per nacht. Maar McDonalds inspanningen loonde en hij brak het record ruim twee uur vroeger dan gepland. Toch had de Brit er nog zin in en bleef hij verder lopen.

Adventureman

McDonald gaat graag door het leven als zijn alter-ego Adventureman. Onder de avonturen die hij al heeft beleefd, valt onder meer een ‘marathon’ van 8.851 km door de ruige landschappen van de VS. In 2012 fietste de Brit 22.531 km van Bangkok naar Gloucester op een tweedehandsfiets die nog geen 50 pond had gekost. Slechts enkele weken na zijn thuiskomst, fietste hij het wereldrecord van non-stop fietsen op een hometrainer aan diggelen. Benieuwd wat zijn de volgende stunt zal zijn.