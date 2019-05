BIZAR. Man is geschokt als hij ontdekt dat vrouwen ook ’s nachts ongesteld worden

Een vrouw heeft op een hilarische manier ondervonden hoe weinig mannen eigenlijk weten van de menstruatiecyclus. Toen ze aan een vriend vertelde dat ze ’s nachts haar maandstonden had gekregen, stond hij met zijn mond vol tanden.

De man vroeg zich oprecht af hoe het mogelijk was dat de Amerikaanse Farah ’s nachts begon te bloeden, aangezien hij ervan uitging dat de menstruatie enkel overdag plaatsvond. “Ik wist niet dat je het ’s nachts ook kon krijgen”, schreef hij in een berichtje aan Farah. “Denk je dat onze baarmoeder wacht tot we wakker worden”, reageerde de vrouw sarcastisch. Daarop dacht de vriend een gevat antwoord te geven, maar hij sloeg de bal helemaal mis: “Ons lichaam werkt ’s nachts toch niet?”.







Men amaze me every day pic.twitter.com/sXa5KFoiSy — frizzy (@farahgamo) 3 mei 2019

Reacties

Op Twitter regende het natuurlijk reacties. Zo schreef een vrouw: “Dus het enige wat ik al die tijd moest doen om deze knoeiboel te vermijden was een weekje slapen?” Een ander schreef dan weer: “Ja, het is waar. Als we slapen stoppen we met ademen en stopt ons hart ook.”