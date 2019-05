BIZAR. Man afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij zichzelf in zijn penis schiet

Een Amerikaanse man is in het ziekenhuis beland, nadat hij zichzelf in zijn genitaliën had geschoten. Hij werd bovendien aangehouden voor verboden wapendracht.

De politie vermoedt dat het wapen uit de broekzak van het slachtoffer viel en op de grond terechtkwam, waardoor het schot werd gelost. Volgens de politie was Peter Jacobsson “gewoon aan het wandelen in een drukke straat” in Lincoln, Nebraska. Lokale media schrijven dat de man voor “afschuwelijke” verwondingen overgebracht moest worden naar het ziekenhuis, maar dat hij niet meer in levensgevaar verkeert.

Aangehouden







Als klap op de vuurpijl werd de Amerikaan aangehouden voor verboden wapendracht. Het onderzoek naar de feiten loopt nog.