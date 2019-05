Goede doelen: Floor en Isabelle werken voor vzw JolieJulie

JolieJolie is een leuke naam voor een vzw, wat doen jullie daar?

«De vzw JolieJulie is een vzw die mutsjes schenkt en te koop aanbiedt aan kinderen die door ziekte hun haren verliezen. We zijn twee gedreven mama’s en samen kwamen we op dit idee nadat de dochter van Isabelle getroffen werd door leukemie. Floor houdt zich vooral bezig met de creatieve kant en het opvolgen van de vrijwilligers, het financiële luik en al wat daarbij komt kijken is de taak van Isabelle. Samen nemen we de algemene organisatie op zich. Deze vzw zou echter niet kunnen bestaan zonder de steun van haar partners, een enthousiast team naaisters en enkele vrijwilligers en sponsors met een hart voor ons initiatief. Deze grote groep vrijwilligers maakt het mogelijk om elk kind met haarverlies dat in behandeling is in het UZ Gent een mutsje te schenken. De eerste 100 mutsjes werden op 20 maart afgeleverd in Gent. Deze mutsjes worden op het geschikte moment door de sociale dienst van de Kinderkankerafdeling aangeboden. De kinderen kunnen een mutsje kiezen uit het aanbod en daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om een extra mutsje aan te kopen via de webshop. De inkomsten die hiermee gegenereerd worden, worden volledig terug geïnvesteerd in het maken van nieuwe mutsjes. De hoop is namelijk om in de toekomst ook andere ziekenhuizen te kunnen bedienen.»

Wat motiveert jullie ?

«Van dichtbij meemaken wat kanker betekent in een gezin, is confronterend maar ook frustrerend omdat je zoekt naar mogelijkheden om te helpen. Een mama zei onlangs tegen Isabelle: je doet alles voor de glimlach van je zieke kind… Met onze vzw hopen wij dan ook even een glimlach te kunnen toveren op de snoet van een kleine jongen of grote meid, om toch even een (kleine) zorg te kunnen wegnemen bij de ouders, om dat kwetsbare hoofd warm te kunnen houden of te beschermen tegen de zon. JolieJulie geeft ons het gevoel toch iets kleins te kunnen betekenen in deze moeilijke periode.»

«Momenteel hebben wij een poule van meer dan 25 naaisters. Binnenkort gaan we ook in zee met twee naaiateliers die mensen in maatschappelijk kwetsbare posities aan het werk zetten. Extra vrijwilligers zoeken we dus op dit moment niet. Jeugdbewegingen, service clubs of scholen die op zoek zijn naar een goed doel om te steunen, mogen natuurlijk altijd eens aan ons denken. Ook sponsorende bedrijven of individuele giften ontvangen we met open armen. Meer info en contactgegevens zijn te vinden op onze website www.joliejulie.org.»

