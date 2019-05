Bijna helft werknemers heeft geen probleem met flirten op de werkvloer

Bij minstens een kwart van de werkende Belgen kruiste de liefde al eens zijn of haar pad op het werk. In vergelijking met een studie door Tempo-Team uit 2016 blijkt dat #MeToo weinig impact lijkt te hebben op romantiek op de werkvloer. Toch is er nog meer transparantie nodig: de helft van de werkende Belgen is niet op de hoogte van de gedragscodes in zijn of haar bedrijf.

Cupido schiet duidelijk raak op de werkvloer: 1 op de 4 werd al eens verliefd op een collega. Een vijfde kuste al iemand van het werk, of ging zelfs al een stapje verder. Bijna 15% van de bevraagden had ook al eens een (geheime) relatie met een collega.

Kantoorromances zouden volgens werknemers onder meer ontstaan door afspraakjes na de uren (46%), op zakenreis (32%) of door intense samenwerk­ingen (28%). Een derde gelooft dan weer dat het meestal toeval is dat twee collega’s verliefd worden op elkaar.

#MeToo







Een kwart geeft toe zelf al eens te flirten met een collega. Ruim 4 op de 10 werknemers vinden het ook niet erg als collega’s met hem of haar flirten. Maar voor evenveel bevraagden is dat not done. Dat aantal steeg licht in vergelijking met 2016 (van 37% naar 45%).

Omkadering relaties

Om mogelijke strubbelingen te vermijden, werkte zowat de helft van de bedrijven in ons land gedragscodes uit rond al dan niet gepaste relaties op het werk om zo de grenzen met overschrijdend gedrag duidelijker te trekken. 4 op de 10 bedrijven nemen ook maatregelen, zoals verliefde collega’s van elkaar scheiden door een van de partners naar een ander team of afdeling te verplaatsen.

In vergelijking met 2016 is het aantal bedrijven dat een beleid uitstippelt duidelijk gestegen: toen hanteerde maar een kwart van de bedrijven gedragscodes. Toch is er behoefte aan meer transparantie. 1 op de 2 werknemers weet namelijk niet of zijn bedrijf relaties tussen collega’s al dan niet toelaat.