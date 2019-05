Zoekacties worden deze ochtend hervat

In Antwerpen worden vanochtend omstreeks 10 uur de zoekacties naar de verdwenen Julie Van Espen hervat in de omgeving van Merksem. Dat zegt het Antwerpse parket. Gisteren was er al in het Albertkanaal gezocht met sonarboten en duikers en later op de dag in de buurt van de Burgemeester Gabriel Theunisbrug, met onder meer speurhonden en technische ondersteuning door de Civiele Bescherming. De Antwerpse politie stuurde afgelopen nacht nog een opsporingsbericht uit rond een “belangrijke getuige” in het verdwijningsdossier. Op foto’s is een man te zien die met een rugzak lijkt rond te lopen. Het is niet bekend of er intussen al concrete aanwijzingen zijn over de identiteit van de man.

De 23-jarige Julie Van Espen, een studente uit Schilde, verdween zaterdag nadat ze vanuit haar woonplaats met de fiets richting Antwerpen vertrokken was om er af te spreken met vriendinnen. Gisteren werden in Merksem spullen van haar teruggevonden. Het parket vorderde daarop een moordonderzoek, omdat er mogelijk sprake is van een gewelddadige verdwijning.







bron:Â Belga