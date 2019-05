Standard moet Zinho Vanheusden vier tot vijf maanden missen

Standard zal het vier tot vijf maanden zonder Zinho Vanheusden moeten stellen. De 19-jarige verdediger sukkelt met kraakbeen dat los gekomen is in het scharniergewricht van de linkerknie en moet onder het mes. Vanheusden ontpopte zich dit seizoen tot sterkhouder in de Luikse verdediging en kwam in in totaal dertig wedstrijden (2 doelpunten) in actie. De Limburger is eigendom van het Italiaanse Inter.

De blessure van Vanheusden is ook slecht nieuws voor de Belgische beloftenploeg. Het EK staat in de tweede helft van juni op de agenda, maar dat zal dus zonder de Standard-verdediger zijn.







bron: Belga