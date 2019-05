Smart Mobility Planner werkt met realtime info van alle openbaarvervoersmaatschappijen

De vier Belgische openbaarvervoersmaatschappijen (NMBS, De Lijn, TEC en MIVB) hebben vandaag een nieuwe versie van hun intermodale routeplanner gelanceerd voor het grote publiek. De zogeheten Smart Mobility Planner integreert de realtime gegevens van de vier vervoersmaatschappijen en stippelt de ideale route en beste combinatie van duurzame vervoermiddelen uit. Zo kan de reiziger op elk moment de beste route selecteren met het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro), in combinatie met een traject te voet of met de fiets. Ook de Villo! – deelfietsen in Brussel zijn in de test geïntegreerd. Op termijn is het de bedoeling dat er nog vervoermiddelen bijkomen, zoals deelfietsen en deelauto’s.

De nieuwe versie houdt rekening met de 800 suggesties van 3.800 mensen die de eerste versie hebben getest. Ze is te vinden op www.smartmobilityplanner.be.







bron: Belga