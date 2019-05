Pro League Gala – Unionspits Percy Tau is beste speler in Proximus League

De Zuid-Afrikaan Percy Tau is maandagavond op het Pro League Gala in Brussel uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Proximus League. De 23-jarige aanvaller kreeg van zijn collega’s 228 punten en haalde het daarmee overtuigend voor Nikola Storm (KV Mechelen), tweede met 89 punten.

De Comorees Faïz Selemani, ploegmaat van Percy Tau, eindigde als derde met 84 punten.

Percy Tau wordt dit seizoen door Union gehuurd van Brighton & Hove Albion. In 34 wedstrijden maakte hij voor de Brusselse traditieclub elf doelpunten en deelde dertien assists uit.

Op de erelijst is Percy Tau de opvolger van Xavier Mercier (Cercle Brugge).

bron: Belga