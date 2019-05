Privévliegtuig met 14 inzittenden neergestort in Mexico

In het noorden van Mexico is maandag het wrak van een privévliegtuig teruggevonden dat zondag van de radar was verdwenen. Er zaten 14 mensen aan boord. Er is nog geen nieuws van eventuele overlevenden. Het vliegtuig, een Bombardier Challenger 601, was in Las Vegas vertrokken en op weg naar Monterrey, een stad in het noordoosten van Mexico. Het verdween zondag plots van de radar.

De luchthavenautoriteiten konden maandag het wrak lokaliseren. Aan boord waren 11 passagiers en 3 bemanningsleden.

Bron: Belga