Man opgepakt in Leuven, mogelijk de gezochte getuige van verdwijning Julie Van Espen

In Leuven is vandaag een man opgepakt die “mogelijk in beeld komt” als de getuige die de politie zocht in het onderzoek naar de verdwijning van Julie Van Espen. Dat meldt het Antwerpse parket. De man wordt momenteel verhoord. Meer wil het parket voorlopig niet kwijt. De man werd opgepakt op een trein in het station van Leuven, zo vernam Belga. De Antwerpse politie had in de nacht van zondag op maandag enkele foto’s en een opsporingsbericht verspreid rond een mogelijk “belangrijke getuige” in de zaak rond de verdwenen studente uit Schilde. Op de beelden was een man te zien die leek rond te lopen met een rugzak.

De federale politie kreeg in het dossier al 200 tips binnen, onder meer over de gezochte man. Het is niet bekend of een van die tips tot de arrestatie heeft geleid. Het parket wil voorlopig ook niet kwijt of de man als mogelijke verdachte wordt gezien of wat anders zijn rol in het verhaal zou zijn.







bron: Belga