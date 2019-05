Jonge Duivels kloppen Griekenland ruim in tweede groepswedstrijd

De nationale ploeg voor spelers onder 17 jaar heeft vandaag in Longford zijn tweede poulewedstrijd op het EK in Ierland gewonnen. De jonge Duivels haalden het met 3-0 van Griekenland. Chris Kalulika (21.) van Anderlecht opende voor de Belgen de score. Toen Thibo Baeten (42.) van Club Brugge even voor halfweg de score verdubbelde, zaten de jonge Duivels op rozen. Baeten (90.+1) zette in de extra tijd de 3-0 eindstand op het bord.

De jongens van bondscoach Bob Browaeys openden het toernooi vrijdag met een 1-1 draw tegen Tsjechië. Met vier punten staan ze in poule A aan kop, voor Ierland, Griekenland en Tsjechië (allen 1 punt). Ierland en Tsjechië treffen mekaar later in Waterford. Het laatste groepsduel tegen Ierland, in Dublin, volgt donderdag. Griekenland kijkt dan op hetzelfde moment Tsjechië in de ogen.







De eerste twee van elke groep stoten door naar de kwartfinales. De top vier van het EK verzekert zich van een deelnamebewijs voor het WK, later dit jaar in Brazilië. Het vijfde Europese ticket wordt verdeeld in een minitoernooi met de vier verliezende kwartfinalisten.

bron: Belga