Heropening gemeenteschool 1 in Schaarbeek is zonder incident verlopen

Vanochtend zijn de leerlingen van gemeenteschool 1 weer naar de les kunnen gaan, nadat de school vorige week de deuren had gesloten. “De heropening van de school is in alle rust en zonder incident verlopen”, zegt de woordvoerster van de politiezone Brussel-Noord, Audrey de Reymaeker. Vrijdag had de burgemeester van Schaarbeek aangekondigd dat de gemeenteschool deze ochtend de deuren weer zou openen. Eerder die dag hadden de ouders van het kind erkend dat ze de besluiten van het Brusselse parket geloven. Ze hadden opgeroepen om de heropening van de school in alle rust te laten verlopen.

Op dinsdag 30 april kwamen boze ouders samen aan de schoolpoort van de gemeenteschool en er ontstonden rellen. De medische experts van het parket hadden vastgesteld dat er van seksueel misbruik geen sprake was, maar dat de bloeding werd veroorzaakt door een infectie.







De ouders hadden de besluiten van het parket niet aanvaard en beschuldigden de school van pedofiele praktijken. Er sneuvelden ramen en twee personen werden opgepakt. De burgemeester besliste daarna dat de school voor de rest van de week de deuren zou sluiten.

bron:Â Belga