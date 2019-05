Ebbenhouten Schoen – Ndongala over winnaar Samatta: “Niemand verdient deze prijs meer dan Ally”

Winnaar Mbwana Ally Samatta was maandag niet aanwezig in het Birmingham Palace in Anderlecht bij de uitreiking van de Ebbenhouten Schoen. De 26-jarige Tanzaniaan moest in laatste instantie afzeggen door een familiaal ongemak. Samatta zal zijn prijs dinsdagmiddag (om 11u30) in Genk overhandigd krijgen. Zijn aantreden zondag in de mogelijke titelwedstrijd op het veld van Club Brugge komt niet in het gedrang. Zonder de winnaar nam Dieumerci Ndongala de honneurs waar. De Congolees, ploegmakker van Samatta bij Racing Genk, noemde de Tanzaniaan “een erg verdiende winnaar”. “Ally bracht niet meteen een meerwaarde bij Genk”, begon Ndongala. “Hij had een aanpassingsperiode nodig van bijna 2,5 jaar, maar dit seizoen is hij niet te stoppen. Niemand verdient deze prijs meer. Hij brengt ons team veel kwaliteit. Zijn strafste kwaliteit is zijn efficiëntie. Zondag wordt een belangrijke dag. We gaan er alles aan doen om zondag in Brugge al de landstitel te pakken. We zijn er klaar voor.”

bron: Belga