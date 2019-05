De Lijn vindt alternatief in de directe omgeving voor halte Brussel-Noord

Het overleg tussen de vakbonden en de directie van De Lijn over de precaire situatie aan het Brusselse Noordstation is vanmiddag afgelopen. De vervoersmaatschappij dringt er bij de bevoegde overheid nogmaals op aan om een structurele oplossing te vinden voor het probleem. Voorlopig zullen de bussen van De Lijn Brussel-Noord niet meer bedienen. Dat zegt woordvoerder Tom Van de Vreken, die eraan toevoegt dat de reizigers die normaal gezien aan het Noordstation in- of uitstappen in de directe omgeving een alternatief vinden. “Vanaf dinsdag zullen de reizigers kunnen afstappen aan de tijdelijke halte op het Noordplein. Opstappen kan aan de halte Rogier (richting voorstad) op het vlakbij gelegen Rogierplein. Dit gebeurt onder begeleiding van controleurs van De Lijn”, zo klinkt het.

De chauffeurs klagen al maanden over de gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden rond het station, die te maken hebben met de groep transmigranten die er verblijft.







bron: Belga