Buschauffeurs wijken behalve Rogierplein ook uit naar onder andere Bockstael

De bussen van De Lijn die normaal aan het Noordstation in Brussel stoppen en vertrekken, hebben sinds deze ochtend het nabijgelegen Rogierplein als begin- en eindpunt. Daarnaast zijn er ook chauffeurs die uitwijken naar Bockstael, Weststation of Simonis. De vakbonden hadden eerder die vier locaties naar voor geschoven als alternatieven voor Brussel-Noord. De chauffeurs klagen al maanden over de gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden rond het station, die te maken hebben met de groep transmigranten die er verblijft. Directie en vakbonden zitten later deze voormiddag opnieuw samen. De Lijn geeft volgens woordvoerder Tom Van de Vreken van die vier locaties evenwel de voorkeur aan het Rogierplein, omdat dat het meest overzichtelijk en makkelijkst te organiseren is. “Met 1 locatie is de communicatie ook het duidelijkst en het Rogieplein is bovendien vlakbij Brussel-Noord gelegen.”

Reizigers wier bus stopt in Bockstael, Weststation of Simonis kunnen daar overstappen op tram of metro. In Bockstael is er ook aansluiting met het treinverkeer.







Het Noordstation is al lang een probleemhalte. Er wordt al een tijdje gesproken over tijdelijke bushaltes aan het Noordplein, naast in plaats van onder het station. Op langere termijn zou er een volledige nieuwe busterminal moeten komen.

De directie van De Lijn riep in een persbericht de bevoegde overheden nogmaals op om de situatie snel structureel op te pakken. “Een busstation is geen opvangcentrum”, klinkt het. “Ondanks verschillende maatregelen en acties van De Lijn, de lokale politie, de spoorwegpolitie en het Brussels gewest blijft de overlast aanhouden.”

Op de ondergrondse verdieping van het Noordstation zijn acht perrons waar normaal dertig buslijnen van De Lijn hun eindhalte hebben.

bron: Belga