Studio Brussel in rouw na overlijden Christophe Lambrecht

Luisteraars van Studio Brussel hebben krijgen vandaag doorlopend muziek te horen, meer bepaald de lievelingsmuziek van de betreurde Christophe Lambrecht. De presentator overleed gisteren op 48-jarige leeftijd onverwacht aan hartfalen.

“Hij was de warmste collega die we hadden. De minzaamheid zelve. Hij was een grote meneer, zonder een tafelspringer te zijn. Hij was de mayonaise van het team. Iedereen zag hem graag, hij zag iedereen graag. Dat hij er niet meer is, is eigenlijk ondenkbaar”, aldus StuBru-nethoofd Jan Van Biesen deze ochtend in het nieuws van de radiozender.







Studio Brussel past na het onverwachte overlijden de programmatie aan. Dat heeft de VRT gemeld na afloop van intern overleg maandagochtend. Tussen 9 en 12 uur wordt ook de rest van deze week non-stop muziek gedraaid. “In dat tijdsblok hoor je geen andere stem”, aldus Studio Brussel.

Lambrecht startte zijn carrière als regieassistent bij VTM. Hij werd pas bekend nadat hij in 1999 hij aan de slag ging bij Studio Brussel. Daar presenteerde hij het programma ‘Music @ Work’ in de voormiddag. Lambrecht was ook één van de drie presentatoren bij de eerste editie van Music For Life in 2006. In 2015 verdween hij een tijdlang van antenne wegens ziekte, maar toen werd niet bekendgemaakt waaraan hij precies leed.

Antwoordapparaat

Luisteraars die de vertrouwde stem van Lambrecht misten konden een bericht voor hem achterlaten op het antwoordapparaat van Studio Brussel. Die persoonlijke berichten worden vanaf 9 uur uitgezonden, tussen de lievelingsplaten van Lambrecht door.

Reacties uit BV-land

Dat Lambrecht bij iedereen graag gezien was en gerespecteerd werd, blijkt uit de stortvloed aan reacties op sociale media. Hieronder een korte bloemlezing:

Met deze fantastische zachte mens had ik mijn eerste interview ooit in 1996. Hij steunde me onvoorwaardelijk vanaf mijn eerste singeltje en dat zal ik nooit vergeten. Laatste keer ik hem zag knuffelde hij me plat. Wat een verlies. Beste radiostem ooit. Rip https://t.co/VpZCEeum7Q — tom helsen (@detomhelsen) May 5, 2019

Rust in vrede, Christophe Lambrecht. Prachtige stem. Kwetsbare mens. Stop de tijd. Weer een mooie mens weg. #stubru — Björn Soenens (@bsoenensvrt) May 5, 2019