Instagramaccount van Koen Wauters gehackt

Het Instagramaccount van Koen Wauters is een tijdje overgenomen door hackers. Dat heeft de Vlaamse zanger zelf aangekondigd op zijn Instagram.

De 51-jarige frontman van Clouseau liet maandag op Instagram weten dat hij het slachtoffer was van hackers. Intussen heeft Wauters zijn account weer terug. “Kreeg je van mij een bericht via Instagram gisteren? Sorry! Wasn’t me! Mijn account werd gehackt. Dank aan het team van Instagram en @valeriedebooser @annvanelsen voor de hulp! Back in business”, klinkt het.