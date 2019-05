Diana Ross geshockeerd nadat ze werd “betast” op luchthaven New Orleans

Diana Ross zal haar optreden in New Orleans niet snel vergeten. En dan met name de vlucht die ze na afloop moest nemen in de plaatselijke luchthaven. Op Twitter uitte de zangeres haar ongenoegen nadat ze daar werd “betast” door een beveiligingsmederwerkster.

De 75-jarige Dianna Ross was even in shock toen ze haar vlucht wilde nemen in de luchthaven van New Orleans. De zangeres was in de wolken na het concert dat ze zaterdag gespeeld had op het New Orleans Jazz & Heritage Festival, waar ze werd onthaald “als een koningin”. Maar op de luchthaven van New Orleans werd ze snel met haar twee voetjes op de grond gezet.

"Betast"







Volgens Ross werd ze daar tijdens een check-up “betast” door een beveiligingsmedewerkster van de luchthaven. De Motown-zangeres liet op Twitter weten dat ze zich aangerand voelde. “Ik voel haar handen nog steeds tussen mijn benen, aan de voor- en achterkant. Ze zei tegen me dat het haar job was. Wow! Ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen. Ik zie graag het goede in mensen, maar nu voel ik me echt niet zo goed”, schreef Ross op Twitter. Een paar uur later liet de zangeres weten dat het alweer wat beter ging met haar, maar dat het toch wat tijd vroeg.

Its not what was done but how , I am feeling violated – I still feel her hands between my legs , front and back ( saying to me it her job ,) WOW!!really mixed emotions I always like to see the good things but not feeling good right now — Ms. Ross (@DianaRoss) May 5, 2019

Im feeling better , it took a minute pic.twitter.com/zZcpMXG8g4 — Ms. Ross (@DianaRoss) May 5, 2019

Onderzoek gestart

Mark Howell, woordvoerder van de Transportation Security Administration, heeft aan USA TODAY laten weten dat het incident onderzocht wordt. Voorlopig lijkt de medewerkster in kwestie “het protocol niet geschonden te hebben”. Voor Ross is het niet de eerste keer dat ze in aanvaring komt met het beveiligingspersoneel in een luchthaven. In 1999 beschuldigde de zangeres een agente ervan haar borsten aangeraakt te hebben tijdens een check-up in de Londense luchthaven van Heathrow. Ross werd toen enkele uren vastgehouden nadat ze de agente zou hebben aangevallen.