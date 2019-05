Radiopresentator Christophe Lambrecht is overleden op 48-jarige leeftijd

Radiopresentator Christophe Lambrecht is op 48-jarige leeftijd gestorven. Hij was vooral bekend als radiopresentator bij Studio Brussel, waar hij op weekdagen het programma ‘[email protected]’ verzorgde. Hoewel de doodsoorzaak nog niet officieel bevestigd werd, gaat het volgens VTM NIEUWS vermoedelijk over hartfalen.

VRT-woordvoerder Bob Vermeir bevestigt het overlijden van radiopresentator Christophe Lambrecht. “Wij zijn hard geschrokken en leven uiteraard heel erg mee met de familie”, aldus Vermeir. Ook in het radionieuws van 19 uur werd het nieuws aangehaald. “We hebben droevig nieuws uit eigen huis”, klonk het op Studio Brussel. De radiozender heeft zijn programmatie ook aangepast. Er is ingetogen muziek te horen zonder aan- of afkondigingen.







Waaraan de presentator precies overleden is, is niet helemaal duidelijk. Volgens VTM NIEUWS gaat het wellicht om hartfalen, maar dat werd nog niet bevestigd. De afgelopen weken presenteerde Lambrecht nog gewoon zijn programma bij Studio Brussel, en vrijdag draaide hij nog op een feestje in Antwerpen. In 2015 was hij ook enkele maanden out wegens ziekte, maar toen werd nooit bekendgemaakt waaraan hij precies leed.

Music For Life

Lambrecht startte zijn carrière als regieassistent bij VTM. Hij werd pas bekend nadat hij in 1999 hij aan de slag ging bij Studio Brussel. Daar presenteerde hij het programma ‘Music @ Work’ in de voormiddag. Lambrecht was ook één van de drie presentatoren bij de eerste editie van Music For Life in 2006. In 2015 verdween hij een tijdlang van antenne wegens ziekte, maar toen werd niet bekendgemaakt waaraan hij precies leed.

“Meest geliefde mens”

Jan Van Biesen, netbeheerder van Studio Brussel, laat weten dat de zender zijn mooiste stem heeft verloren. “Christophe was de meest geliefde mens van heel onze vloer”, laat hij weten in een reactie. “Elke dag ging ik bij hem als eerste langs om hem eens vast te nemen. Het was mijn vast ritueel. Christophe was de meest warme persoonlijkheid van ons allemaal. Dat zal iedereen bevestigen. Christophe kon nieuws brengen en radio maken op een onnavolgbare manier. Ik ben sprakeloos. Om het verlies van een heel geliefde mens. En ook om het verlies van de mooiste stem die ooit op StuBru te horen was.”

Otto-Jan Ham, voormalig radiopresentator bij StuBru, vond Christophe “een waanzinnig lieve en warme mens”. “Hij was er al toen ik destijds bij StuBru arriveerde en hij was op vele vlakken een voorbeeld. Dit is een groot verlies. Ik ben sprakeloos.”