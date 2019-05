Voor burgemeester Clerfayt (DéFI) is toestand Noordstation een verkiezingsthema

Voor Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) is de toestand aan het Noordstation een verkiezingsthema voor 26 mei. “Wij zijn het beu, de buschauffeurs zijn het beu, de buurtbewoners en de reizigers zijn het beu”, verklaarde hij vandaag in De Zevende Dag (één). Hij kreeg eind vorige week een verslag van de politie waarin vermoedens stonden van de aanwezigheid van schurft en tuberculose onder de transmigranten, zei hij. Maandag gaat een medisch expert van het gewest ter plaatse. Volgens de burgemeester is er weinig risico voor de reizigers en chauffeurs op besmetting met schurft, omdat daar lichamelijk contact voor nodig is. Voor tbc is toestand erger. Clerfayt wees erop dat de politie weinig kan doen tegen de transmigranten. Bij politiecontroles krijgt die van de Dienst Vreemdelingenzaken te horen dat ze vrijgelaten moeten worden, omdat er geen plaats is in de gesloten centra.

Daarom herhaalt Clerfayt zijn vraag aan de federale overheid om een onthaalcentrum op te richten zoals Frankrijk ook in Calais heeft gedaan. Er is overigens een plaats nodig waar transmigranten behandeld kunnen worden als blijkt dat er schurft of tbc wordt vastgesteld, zei hij. “De chauffeurs, handelaars, buurtbewoners en de burgemeester zijn het slachtoffer van het non-bestuur van de federale overheid”, klonk het scherp.







Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) schaart zich in een korte reactie achter de vakbonden van De Lijn, die zaterdagavond aankondigden dat buschauffeurs niet meer aan het Noordstation willen stoppen.

“Veiligheid en gezondheid zijn basisrechten voor chauffeurs en passagiers. Wij vragen de Brusselse gewestregering om voluit mee te werken aan oplossingen voor zowel de haltes als voor de wachtzone voor de chauffeurs. Maar dat zijn enkel maar tijdelijke maatregelen. Een structurele oplossing kan enkel de verwijdering zijn van de transmigranten. Het zal ons worst wezen of het nu de Brusselse Gewestregering is of de federale regering die daarvoor de verantwoordelijkheid opneemt, maar de transmigranten moeten daar weg.”

bron: Belga