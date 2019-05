Verdwijning Julie Van Espen – Zoekactie in de buurt van het Sportpaleis duurt voort

In de omgeving van de Burgemeester Gabriel Theunisbrug in Merksem is de politie zondagavond nog steeds op zoek naar sporen van de verdwenen Julie Van Espen. De zoekactie op het Albertkanaal is afgesloten, de politie kamt nog een bouwwerf uit met de hulp van de civiele bescherming. Nadat in de Carrettestraat in Merksem zondagmiddag spullen waren gevonden die mogelijk van de 23-jarige studente uit Schilde zijn, stelde de politie een ruime veiligheidszone in. Binnen die veiligheidszone werd een zoekactie opgestart door de Cel Vermiste Personen.

In de loop van zondagnamiddag werd naar sporen gezocht door de politie, met een speurhond en met een helikopter. Op het water van het Albertkanaal werd met sonarboten en duikers gezocht.

Zondagavond zoeken agenten verder op een bouwwerf aan de Theunisbrug. Voor technische ondersteuning werd daarbij de civiele bescherming ingeschakeld. Hoe lang de zoekactie nog zal duren, is onduidelijk. “Zo lang er de mogelijkheid van aanwijzingen is, blijven we verder zoeken”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

bron:Â Belga