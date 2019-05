Senegal schaft post van eerste minister af

Senegal heeft zaterdag een herziening van de grondwet goedgekeurd die de post van eerste minister afschaft. Dat hebben journalisten van AFP vastgesteld. In een bijna compleet halfrond en na een, soms geagiteerde, marathonsessie van negen uur, stemden 124 afgevaardigden voor en slechts zeven tegen, met zeven onthoudingen. “De Vergadering heeft de ontwerphervorming van de Grondwet aangenomen”, zei Moustapha Niasse, voorzitter van het parlement. De herziening, die betrekking heeft op een twintigtal artikels van de Grondwet, vestigt een nieuw evenwicht tussen de verschillende machten door het presidentiële karakter van het Senegalese regime nog te versterken. Het initiatief komt er twee maanden na de herverkiezing van president Macky Sall en kreeg al felle kritiek vanuit de oppositie en de burgersamenleving.

Naast het afschaffen van de post van premier werd ook beslist dat de president niet langer de Nationale Vergadering kan ontbinden. Die kan dan weer op zijn beurt geen motie van afkeuring meer indienen om de regering omver te werpen.

De belangrijkste oppositiepartijen kantten zich tegen de grondwetshervorming. In een antwoord op de kritiek verklaarde minister van Justitie Malick Sall dat de hervorming niet van “politieke” aard is, maar het enkel een “technisch en administratief” doel dient. “De bedoeling is niet om de macht van de president te vergroten”, verzekerde hij.

President Macky Sall is sinds 2012 aan de macht en werd eind februari herverkozen. Hij engageerde zich om de beloofde economische hervormingen sneller door te voeren. Het West-Afrikaanse land moest het in het verleden ook al twee keer zonder premier stellen, namelijk in de jaren zestig onder het presidentschap van Léopold Sédar Senghor en begin jaren tachtig onder Abdou Diouf.

De voormalige Franse kolonie telt vandaag ongeveer 16 miljoen inwoners en wordt beschouwd als een stabiele democratie. Volgens een VN-index is het overwegend islamitische Senegal een van de 30 armste landen ter wereld.

