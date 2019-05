Scholen in Sri Lanka gaan morgen weer open

In Sri Lanka gaat een deel van de scholen morgen opnieuw open na de terreuraanslagen van enkele weken geleden. De autoriteiten treffen forse veiligheidsmaatregelen. Sri Lanka werd op paaszondag getroffen door zware terreuraanslagen, onder meer op enkele luxehotels en kerken in de hoofdstad Colombo. Bij die aanslagen – die door terreurgroep IS zijn opgeëist – vielen 257 doden.

De scholen in het land zijn sindsdien gesloten, maar de publieke scholen gaan maandag onder zware beveiliging opnieuw open. Politie en leger hebben de 10.900 scholen over het hele land voorzien van veiligheidshekken. De gebouwen werden ook allemaal doorzocht op de eventuele aanwezigheid van explosieven. “De politie en het leger kammen alle schoolgebouwen en hun omgevingen uit om te verzekeren dat de kinderen in alle veiligheid kunnen terugkeren”, zegt een woordvoerder van de politie. De katholieke scholen in het land blijven vooralsnog gesloten, meldt de kerk in het land.







Bron: Belga