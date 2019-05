Roglic houdt Campenaerts van zege in afsluitende tijdrit en pakt eindzege

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft vandaag de puntjes op de i gezet in de afsluitende tijdrit van de Ronde van Romandië (WorldTour). De Sloveen won de tijdrit van 16,8 km in en om het meer van Genève voor onze landgenoot Victor Campenaerts (Lotto Soudal, +0:13) en de Italiaan Filippo Ganna (Team INEOS, +0:15). Het is voor de kopman van Jumbo-Visma zijn derde ritzege in deze Ronde van Romandië. Roglic, die als leider aan de etappe begon, zag zijn eindzege nooit meer in gevaar komen. Hij volgt zichzelf op als eindwinnaar voor de Portugees Rui Costa (UAE Emirates, +0:49) en de Brit Geraint Thomas (Team INEOS, +1:12). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step, +0:53) eindigde de tijdrit als vijftiende, net voor Thomas De Gendt (Lotto Soudal, +0:56)

Voor de 29-jarige Roglic is 2019 tot dusver een wonderjaar. De Sloveen reed in Romandië nog maar zijn derde rittenkoers van het seizoen. Ook de vorige twee, de UAE Tour en Tirreno-Adriatico, sloot hij af als winnaar.







bron: Belga