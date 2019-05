Renovatiedag opent deuren van 65 verbouwingen in Vlaanderen

Op de renovatiedag kunnen kandidaat-verbouwers straks een namiddag lang binnenkijken en ideeën opdoen in 65 gerealiseerde verbouwingen en kennismaken met de architect en de bewoners achter het project. Bezoekers dienen zich wel vooraf online te registreren. De renovatiedag is een initiatief van Netwerk Architecten Vlaanderen en het tijdschrift “Ik ga Bouwen & Renoveren”. Opzet van deze openhuizendag is Vlaanderen te laten proeven van creatieve renovaties die vandaag de toon aangeven. Er wordt een breed scala aan stijlen aangeboden: van rijwoningen tot strakke villa’s en lofts, maar ook een oude schuur die een tweede leven kreeg als eengezinswoning of een cohousing-project in een statig kasteel.

Zondag tussen 13 en 18 uur zijn over heel Vlaanderen projecten te bezoeken: Antwerpen (15), Limburg (5), Oost-Vlaanderen (23), Vlaams-Brabant (9) en West-Vlaanderen (13).

bron: Belga