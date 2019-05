Racing en Antwerp spelen finale

Racing en Antwerp spelen de finale van de play-offs in de Belfius Hockey League. De twee wedstrijden die beslissen om de Belgsiche titel staan volgende zaterdag en zondag in Lier op het veld van Herakles op de agenda. Racing verloor met 2-1 bij Braxgata, maar stoot door na de 4-1 winst in eigen huis uit de heenmatch. Antwerp klopte Leuven op eigen veld met 1-2. Omdat Leuven de heenpartij ook met 1-2 gewonnen had, volgden shoot-outs. Antwerp haalde het hier met 3-4. Racing maakt jacht op zijn zevende landstitel. Antwerp wil voor de negentiende maal Belgiës beste zijn. Vorig seizoen verloor het de finale van Waterloo Ducks.

bron: Belga