Paus met yoghurt ontvangen in Bulgarije

Paus Franciscus is vandaag aangekomen in Bulgarije voor een tweedaags bezoek. Op de luchthaven van Sofia werd het hoofd van de rooms-katholieke kerk verwelkomd door premier Bojko Borisov, die een eerder ongebruikelijk geschenk had voor Franciscus: een pot Bulgaarse yoghurt. Borisov legde uit dat de in Argentinië geboren paus hem tijdens een eerdere ontmoeting had gezegd dat hij voor het eerst van Bulgarije had gehoord toen zijn grootmoeder hem Bulgaarse yoghurt te eten gaf. Naast de zuivel gaf de premier de paus ook een roos, als “uitdrukking van het streven van het Bulgaarse volk naar vrede”, en een omoforion, een kledingstuk dat wordt gedragen door orthodoxe bisschoppen.

In een toespraak zei paus Franciscus onder meer dat de massale emigratie van ruim 2 miljoen Bulgaarse burgers de afgelopen decennia hem zorgen baart. “Door de ontvolking zijn vele dorpen en steden verlaten”, zei hij. Volgens hem moet er actie ondernomen worden om de levensomstandigheden in Bulgarije te verbeteren.







De ontvolking in Bulgarije is volgens de Verenigde Naties het hoogste ter wereld, door emigratie, een laag geboortecijfer en een hoog sterftecijfer. Sinds de val van het communisme zakte het inwoneraantal er van zowat 9 miljoen naar 7 miljoen. Als de tendens zich voortzet, wordt geschat dat het aantal tegen 2050 zal blijven afnemen tot 5,4 miljoen. Dinsdag zet de paus zijn reis verder naar Noord-Macedonië.

