Overlijden Christophe Lambrecht – Christophe Lambrecht overleden aan hartfalen

Presentator Christophe Lambrecht is overleden aan hartfalen. Dat bevestigt Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen. Op Studio Brussel is zondagavond alleen muziek te horen. “We zijn allemaal murw geslagen”, zegt Van Biesen daarover op de VRT-website. “Niemand is hier nog in staat om te functioneren, laat staan presenteren. We draaien nu alleen maar muziek, muziek die Christophe graag hoorde.”

Hoe het verder zal gaan met de programmatie, is nog niet duidelijk. “Daar zijn we op dit moment helemaal niet mee bezig”, zegt Van Biesen aan Belga. “We zullen maandag met het team bij elkaar komen en dan zullen we wel zien.”

Christophe Lambrecht presenteerde in de voormiddag het programma “[email protected]” op Studio Brusel. Eerder werkte hij voor VTM, RTV en productiehuis Woestijnvis. Hij werd 48 jaar.

bron: Belga