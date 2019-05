Noord-Macedonië naar de stembus voor tweede ronde presidentsverkiezingen

Noord-Macedonië trekt vandaag naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Bij de eerste ronde twee weken geleden wist de regerende partij nauwelijks een meerderheid bij elkaar te schrapen. De race gaat tussen Stevo Pendarovski, de kandidaat van de regerende sociaaldemocraten, en de partijloze, door de nationalistische oppositiepartij VMRO-DPMNE gesteunde Gordana Siljanovska-Davkova.

Bij eerste ronde twee weken gelden kwam geen winnaar uit de bus omdat geen van de kandidaten de helft van de stemmen achter zijn naam kreeg.







De stembusslag is een testcase voor de regering van sociaaldemocraat Zoran Zaev, nadat de vroegere Joegoslavische republiek Macedonië pas in februari omgedoopt werd tot Noord-Macedonië. Siljanovska-Davkova heeft tijdens de kiescampagne de naamsverandering sterk bekritiseerd. Toch verklaarde ze dat ze de internationale akkoorden die eraan ten grondslag liggen wil respecteren. Pendarovski verklaarde dat hij de ingeslagen weg, naar een integratie in de EU en de Navo, wil voortzetten. Het staatshoofd in Noord-Macedonië heeft slechts een protocollaire functie.

bron: Belga