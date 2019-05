Minstens dertien doden bij noodlanding in Moskou

Bij de noodlanding van een vliegtuig op de luchthaven Sjeremetjevo in Moskou zijn minstens dertien doden gevallen en zes mensen gewond geraakt. Dat meldt het Russische persagentschap TASS op basis van de hulpdiensten. “Een aantal passagiers zijn nog vermist”, klinkt het. Het vliegtuig – een Sukhoi Superjet 100 van de luchtvaartmaatschappij Aeroflot – was op weg van Moskou naar Moermansk, in het noordwesten van Rusland, met 78 mensen aan boord: 73 passagiers en 5 bemanningsleden, zegt TASS.

Volgens Aeroflot maakte het vliegtuig kort na het opstijgen rechtsomkeer “wegens technische redenen”. De motoren van de Superjet 100 vatten vervolgens vuur bij de noodlanding. “Het vuur werd geblust en medische bijstand werd geleverd aan zij die het nodig hadden. De passagiers verlieten het vliegtuig via de evacuatieglijbanen”, aldus de maatschappij.

Een woordvoerder van de lokale hulpdiensten zei aan TASS dat het vliegtuig moest terugkeren na een blikseminslag, waardoor de apparatuur aan boord was uitgevallen. Het vliegtuig zou bij de noodlanding de landingsbaan twee keer geraakt hebben.

Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart.

Bron: Belga