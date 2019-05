May doet smeekbede aan Corbyn om deal te bereiken

De Britse premier Theresa May van de Conservative Party heeft vandaag in een bijdrage in de Mail on Sunday de leider van oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, opnieuw opgeroepen om mee te werken aan een compromis met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. “Laten we luisteren naar wat de kiezers hebben gezegd tijdens de lokale verkiezingen en onze meningsverschillen even terzijde schuiven. Laten we een deal maken.” Volgens May zijn de Britten “gefrustreerd” door het drama rond de brexit en zijn ze “het falen van de twee grote partijen zat”. Bij de lokale verkiezingen verloren de conservatieven meer dan 3.000 zetels in gemeenteraden, terwijl Labour ook bijna 100 zitjes moest inleveren. “Er zijn drie jaren voorbijgegaan sinds het historische referendum in 2016 en de mensen willen echt gewoon dat we ermee opschieten”, aldus de premier.

May startte formele onderhandelingen op met Labour nadat het parlement haar brexitdeal tot drie keer toe had afgeschoten. Maar de kloof tussen de partijen lijkt te groot en heel wat parlementsleden in beide kampen zijn gekant tegen de gesprekken. “We moeten een manier vinden om uit deze impasse te geraken”, zegt May.







De gesprekken met Labour zijn volgens de regeringsleidster “ernstig” verlopen en beide partijen zijn het eens dat er een akkoord moet komen “dat onze jobs en veiligheid beschermt en een einde maakt aan het vrij verkeer”. “Maar er zijn ook meningsverschillen over hoe de toekomstige relatie tussen het VK en de EU er precies moet uitzien, dus om een akkoord bereiken, zal een compromis nodig zijn”, zegt May. “Als we tot een akkoord zouden komen over de partijgrenzen heen, zal de deal een springplank zijn naar een mooiere toekomst.” Volgens May vinden de volgende formele onderhandelingen met Labour dinsdag plaats.

Bron: Belga