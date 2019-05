Marc Marquez (Honda) heeft vandaag voor eigen publiek de Grote Prijs motorsport van Spanje in de MotoGP-klasse gewonnen, dat is de vierde WK-manche van het seizoen. Marquez haalde het op het circuit van Jerez van zijn landgenoten Alex Rins (Suzuki) en Maverick Vinales (Yamaha). Dankzij de zege neemt vijfvoudig wereldkampioen Marquez de leiding in de WK-stand over van de Italiaan Andrea Dovizioso (Ducati).

bron:Â Belga