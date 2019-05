Liverpool zonder Firmino tegen Barcelona, zorgen om Salah

Liverpool kan dinsdag in de terugwedstrijd van de halve finales in de Champions League tegen FC Barcelona geen beroep doen Roberto Firmino, zo bevestigde Liverpool-coach Jürgen Klopp na het met 2-3 gewonnen duel bij Newcastle United op de voorlaatste speeldag in de Premier League. De Braziliaanse international viel deze week op training uit met een spierblessure en miste gisteren al de wedstrijd tegen de Magpies. In de met 3-0 verloren heenwedstrijd in Barcelona was hij invaller. The Reds hebben dus een klein mirakel nodig om zich alsnog voor de tweede keer op rij te kunnen plaatsen voor de finale.

Zorgen zijn er om sterspeler Mo Salah, die tegen Newcastle uitviel met een hoofdblessure en van het veld gedragen werd met een draagberrie. Nadien keek hij in de kleedkamer naar het slot van de wedstrijd en zag hij hoe zijn vervanger Divock Origi in extremis toch nog een 2-3 zege uit de brand sleepte, waardoor Liverpool titelconcurrent Manchester City weer onder druk zette. Salah moet wel verder onderzocht worden, zo bevestigde Klopp. Als hij niet speelklaar geraakt voor de clash tegen Barça, mag Origi dromen van speelminuten in de halve finales.







bron: Belga